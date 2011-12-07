Казань чаще всего посещают туристки среднего возраста без детей

Как сообщила Дарья Санникова на аппаратном совещании, в 2019 году наблюдается рост посещения Казани туристами. Всего в нашем городе побывали 3,5 млн человек, из них почти 230 тысяч – приезжие из-за рубежа – жители Германии, Турции, Китая. Из российских городов больше всего посещают москвичи, петербуржцы, жители уральских городов.Среднестатистический портрет казанского туриста – это женщина среднего возраста, приезжающая в города чаще всего на поезде, без детей и останавливающаяся в гостинице на срок от 4-х до 7-и дней.