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Казань чаще всего посещают туристки среднего возраста без детей

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова озвучила портрет среднестатистического туриста, посещающего столицу Татарстана.
Как сообщила Дарья Санникова на аппаратном совещании, в 2019 году наблюдается рост посещения Казани туристами. Всего в нашем городе побывали 3,5 млн человек, из них почти 230 тысяч – приезжие из-за рубежа – жители Германии, Турции, Китая. Из российских городов больше всего посещают москвичи, петербуржцы, жители уральских городов.Среднестатистический портрет казанского туриста – это женщина среднего возраста, приезжающая в города чаще всего на поезде, без детей и останавливающаяся в гостинице на срок от 4-х до 7-и дней.
КВ
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