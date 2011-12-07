УФАС по РТ добился штрафа за рекламу в лифте

«Корстон» проиграл судебный спор по рекламе кофе в лифте, сообщает пресс-служба УФАС по РТ. На рекламных плакатах были изображены три чашки кофе, в пене которых усматривались образы, чья публичная демонстрация нарушает общепринятые нормы.УФАС также установил, что реклама не содержала некоторой существенной информации: чтобы приобрести чашку кофе за 33 рубля, необходимо было купить месячный абонемент за 999 рублей. Антимонопольный орган счел рекламу ненадлежащей и нарушающей требования частей 6 и 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».«Корстон» попытался обжаловать решение, но суды первой и второй инстанции встали на сторону УФАС по РТ.