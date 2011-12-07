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Казанцы выберут парки и дворы, которые благоустроят в 2022 году

Опрос пройдет на портале госуслуг РТ.

Жители Казани примут участие в выборе парков и дворов, которые благоустроят в 2022 году, сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что специальный опрос будет проходить на портале госуслуг РТ. Опрос можно будет пройти с 26 апреля по 30 мая.

Набравшие наибольшее количество голосов парки и скверы будут благоустроены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», а придомовые территории — по республиканской программе «Наш двор».

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