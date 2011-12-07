Ирада Аюпова и Митрополит Кирилл посетили выставку «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение»

В Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открылась выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение». Ее посетили глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова и митрополит Кирилл.

«Очень важно, что дело воссоздания Казанского собора на месте явления чудотворной иконы Пресвятой Богородицы объединило стольких людей, которые трудились сообща, чтобы восстановить утраченную святыню», — сказал глава татарстанской митрополии.

Министр добавила, что эта выставка показывает процесс созидания святых образов и произведений искусства. «Этот образ является символом нашей земли и всё, что с ним связано, дорого не только православным жителям республики, но и людям других мировоззрений, которые чтят историю и духовное наследие», — отметила Аюпова.

Выставочный проект приурочен к предстоящим празднованиям в честь явления чудотворной Казанской иконы и освящению воссозданного одноимённого собора. Увидеть представленные памятники иконописи, эскизы росписей, икон и мозаик, а также наследие ведущего мастера религиозной живописи Василия Турина посетители могут до 23 сентября.