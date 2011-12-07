В Казани пройдет эко-квест «Чистые игры»

В Казани 23 августа состоится квест-игра «Чистый игры», организаторами которой выступают РОО «Совет детских организаций РТ» и РМО «Будет чисто», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Эко-квест развернется сразу на четырех площадках: поселок Константиновка, Русско-немецкая Швейцария, пляж Нижнее Заречье и территория у реки Казанка в районе улицы Гаврилова. Подведение итогов игр, а также награждение их победителей состоится в Парке Горького.

«Чистые игры» — международный эко-образовательный проект, призванный популяризировать экологический образ жизни. В ходе квеста-игры их участники занимаются уборкой территорий, применяя интернет технологии.