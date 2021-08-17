Удобно как в самолете: Казань получила 40 автобусов на газу

Казанский автопарк пополнился новым транспортом на газомоторном топливе. На торжественной передаче автобусов транспортному предприятию присутствовал мэр Ильсур Метшин. Новые автобусы выйдут на два городских маршрута: № 1 (Речной порт — Дербышки) и № 22 (ул. Можайского — Ферма-2), которые обслуживает ПАТП-2.

Низкопольные автобусы вмещают в себя 80 пассажиров. Они оборудованы аппарелями для въезда и выезда инвалидных колясок, а также системой принудительного наклона кузова. Автобусы оснащены системой навигации, электронными информационными табло, системой видеонаблюдения, видеорегистраторами, автоинформаторами и отопительными приборами.

Новые автобусы смогут развивать скорость до 80 км/ч. Интересно почувствуют ли на себе пассажиры автобусов такие изменения?

Заправок не хватает, а в салоне душно

Назип Тимермухаметов, водитель на одном из городских маршрутов, рассказал, что новые автобусы очень удобные в использовании. «Рабочее место комфортное, как на самолете, панель приборов качественно проработана» — отметил водитель

При этом, говорит он, в Казани для транспорта на «газомоторке» не хватает заправок. «Четырех заправок не хватает для комфортного использования, поэтому приходится выделять еще несколько часов после смены для того, чтобы заправиться», — рассказал водитель транспорта.

Из-за жаркого лета в старых автобуса очень душно, говорит он, поэтому кондиционеры в автобусах придутся как нельзя кстати. «В транспорте не хватает кондиционеров. Иногда приходится ездить с открытыми дверьми со стороны водителя. За это доблестные инспекторы штрафуют», — говорит водитель.

«Эффект от замены автобусов ощутят многие»

Более подробнее о проекте рассказал Ильдар Шакиров — заместитель руководитель Исполнительного комитета.

«Мы выбрали [для новых автобусов] маршруты, наиболее востребованные у жителей, а именно № 1 и № 22, на которых эффект от замены автобусов ощутят как можно больше пассажиров», — сказал Шакиров.

Шакиров подтвердил, что трудности с заправками остаются, но в ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию еще одной газозаправочной станции от «Газпром газомоторное топливо» по улице Васильченко.

Скоро в автобусах появятся кондиционеры

На вручении Казанскому автопарку автобусов Метшин рассказал, что на их приобретение было потрачено более 800 млн рублей. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 60% от стоимости автобусов выделили из федерального бюджета.

Метшин также сказал, что из-за постоянной жары следующим шагом для совершенствования станут комфортабельные автобусы. В них установят кондиционеры в салонах и кабинах водителя.

«Мы продолжаем быть лидерами по приобретению нового подвижного состава, у нас самые молодые трамваи, троллейбусы, автобусы среди миллиоников- городов, только Москва может похвастаться [таким], но мы будем стремиться совершенствоваться дальше», — добавил градоначальник.

На вопрос «Казанских ведомостей» о возможном влиянии закупок нового транспорта на цену за проезд Метшин ответил, что тарифы на год уже пересмотрены и на повестке дня вопрос о изменение цен пока не стоит. Цена за проезд — это субсидированные затраты, они не накладываются на предприятия, а идут за счет бюджета, отметили в мэрии.

Сейчас в Казани на газомоторном топливе ездит треть от общего числа автобусов.