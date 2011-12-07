В Казань на фестиваль «Город – RE’ACTOR» приедет режиссер Илья Найшуллер

В Казани с 28 по 29 августа пройдет Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR».

В столице РТ фестиваль пройдет на 7 площадках. Основной площадкой фестиваля станет Национальная библиотека РТ. Мероприятие будет разделено на 7 частей: дискуссионная программа, питчинг проектов для резидентов RE’ACTOR, образовательный блок, выставки и инсталляции, музыкальная программа, специальная программа для региональных арт-резиденций, маркет и мастер-классы от резидентов, ночная программа и after-party.

Ключевым событием на фестивале станут лекции от ведущих экспертов в сфере креативной индустрии. На вопросы участников мероприятия будет отвечать режиссер, клипмейкер и музыкант Илья Найшуллер. Его группа Biting Elbows выступит в музыкальной части фестиваля.

«Мы в прошлом году на форуме молодых деятелей культуры и искусства „Таврида“ выиграли грант на развитие арт-резиденции RE’ACTOR, это дало нам возможность поддержать в самореализации креативную молодежь», — рассказал первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и арт-кластера Таврида.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет большой гастрольный тур двух фестивальных движений: «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман».