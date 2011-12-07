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Жильцам домов Советского района Казани посоветовали запастись водой

Отключение запланировано на сутки с 19 по 20 августа.

Завтра, 19 августа, в 9:00 в домах Советского района Казани отключат воду. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Отключение проводится в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Включат воду на следующее утро в 06:00. В МУП «Водоканал» попросили заранее запастись водой казанцев, проживающих по улицам: Чингиза Айтматова, Ломжинская, Юлиуса Фучика.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, они принимаются по телефону +7(843) 231-62-60. 

КВ
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