Жильцам домов Советского района Казани посоветовали запастись водой

Завтра, 19 августа, в 9:00 в домах Советского района Казани отключат воду. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Отключение проводится в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Включат воду на следующее утро в 06:00. В МУП «Водоканал» попросили заранее запастись водой казанцев, проживающих по улицам: Чингиза Айтматова, Ломжинская, Юлиуса Фучика.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, они принимаются по телефону +7(843) 231-62-60.