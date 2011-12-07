Как парку у ДК им. Саид-Галиева удалось сохранить дух эпохи

28 августа здесь прошла официальная церемония открытия после реконструкции главного места отдыха дербышкинцев — парка, раскинувшегося возле монументального Дворца культуры имени Сахибгарея Саид-Галиева.

По просторным уютным аллеям, напоминающим на каждом шагу о славном прошлом Страны Советов, с удовольствием прогулялись и корреспонденты «Казанских ведомостей».

Когда творческая группа проектировщиков при мэрии Казани приступила к созданию проекта реконструкции этого значимого общественного пространства, в основу концепции парка у ДК им. Саид-Галиева легла необычная и богатая история поселка Дербышки. А в особенности — эпоха оттепели, с началом которой и возвели Дворец культуры.

Дыхание этой эпохи 1960-х чувствуешь сразу: оно веет на тебя от скульптур, расположенных на главной аллее парка. Начинается этот живописный ряд с классики жанра — композиции «Девушка с веслом». А вот юный горнист трубит «Подъем!». Там дети радостно катят куда-то на своих трехколесных великах, с оптимизмом глядя в утро наступающего дня. Примечательно, что скульптуры выполнены очень реалистично, тщательно проработана каждая деталь. На гольфах и галстуке у пионерки видишь складки ткани, спицы и шины детского велосипеда как всамделишные. Все эти раритеты можно с удивлением разглядывать словно настоящие экспонаты в музее. Поэтому обидно, что спустя десятилетия, когда первые скульптуры были утрачены и их вновь отлили из гипса по сохранившимся формам, современные вандалы разломали гипсовые фигуры: пионерке оторвали руку, поднятую в пионерском салюте, у мальчишки-трубача вырвали горн из рук, у детского велосипеда сломали педали…

Сейчас исторические скульптуры создали заново. Они такого же классического «гипсового» цвета — белые. Но это оптический обман! В мэрии Казани учли опыт прежних лет и на этот раз воссоздали памятники эпохи из прочных антивандальных материалов.

Куратор программы создания новых общественных пространств республики, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова недавно отметила:

«Перед нами стояла задача сохранить и возродить дух эпохи. Площадь перед Дворцом культуры решена как центричная композиция с фонтаном. По периметру парка высажены ели. Обустроена велодорожка, которая проходит через весь парк и образует замкнутую линию. В зимнее время года по этой дорожке можно проложить лыжню для учащихся близлежащей школы».

Ну, а пока до зимы еще довольно далеко, лучше неспешно прогуляться по аллеям старого парка. После масштабной реконструкции здесь стало комфортно, уютно и очень симпатично. Сделаны дорожки с тактильными плитками, облегчающими ориентацию в пространстве слабовидящим горожанам. Устали от длительной прогулки? А давайте присядем на ближайшую скамейку. Тем более даже и она советский раритет! Удобные, повторяющие изгибы спины, с солидным чугунным основанием, эти длинные просторные скамьи являлись непременным атрибутом добротных советских парков. Об этом времени напоминают даже пятиконечные звезды на чугунных торцах скамеек. Эпоха!

На одну из таких раритетных скамеек действительно присел отдохнуть пожилой мужчина с тросточкой. Вон он-то, судя по возрасту, жил в ту самую советскую эпоху.

— Сейчас-то я на пенсии, конечно. Но до выхода на заслуженный отдых более 50 лет проработал на КОМЗе токарем-лекальщиком, — с удовольствием рассказывает наш собеседник Александр Матвеев. — А вы знаете, какая это ответственная работа? О-о! Я изготавливал шаблоны для лекал, с которых, как с образцов, потом уже изготавливали массовые лекала для производства оптики приборов самого разного назначения. Мои шаблоны использовали и для него! — специалист многозначительно указывает пальцем в небо и продолжает: — Для космоса, для ракет! Поэтому, сами понимаете, здесь точность нужна была идеальнейшая. Сидишь, а в микроскопе перед тобой важнейшая деталь спутника, который запустят потом для обороны твоей страны. И за 50 лет работы у меня не было ни одного брака!

— А вот, кстати, по праздникам, — глядя на Дворец культуры, продолжает Матвеев, — я здесь выступал на всех концертах — бил чечетку! Ух и любил это дело по молодости, здорово бил! Зал взрывался аплодисментами, а зрители чуть сами не пускались в пляс. Зажигательный танец чечетка, что ни говори! Тогда ДК относился к нашему заводу и здесь постоянно проходили концерты, другие мероприятия для заводчан и жителей поселка. Дворец культуры работал и как кинотеатр, так что мы бегали сюда смотреть новые фильмы, комедии. Вот так-то… Ну ладно, пойду потихонечку дальше, стараюсь ежедневно совершать моцион, — прощается с нами создатель космического щита СССР.

— Вы, слышу, о нашем парке говорите? — к нам подходит еще один ветеран, тоже с тросточкой. — И я всю жизнь на КОМЗе проработал — токарем, — рассказывает Александр Турушкин. — У меня и папа Михаил Михайлович был токарем, и мама Надежда Васильевна токарем работала! Такая вот у нас общая семейная профессия. Родителей в Казань вместе с заводом в годы войны эвакуировали из Ленинграда. Так что я родился уже здесь в 1944 году. Вот там, во-он в том двухэтажном здании, что справа от ДК, раньше располагался детский садик, куда меня водили. Утром меня отводила мама, а вечером забирал папа. У нас с ним было так заведено — в конце недели, в пятницу, отец, как обычно, забирал меня, но мы шли не домой, а вместе с его товарищами направлялись в пивную, где они неспешно выпивали кружечку-другую, разговаривали о футболе, работе — такой своего рода клуб по интересам. Пивной павильон стоял во-он там, аккурат напротив главного входа в ДК. И вот какие интересные там были столы — двухъярусные. На «верхнем этаже» у папы и его товарищей стояли кружки с их напитками, а на нижнем ярусе — столики для детей-посетителей уже с нашими напитками. Все было предусмотрено! Для нас, малышей, в буфете продавался разливной лимонад. Ух и вкуснющий бы-ыл! До сих пор его вкус помню, сейчас такого лимонада нет… Так что, пока наши папы наверху беседовали о том о сем, мы, малышня, внизу толкаемся и шумим о своем. Когда подрос, всей компанией, забежав домой за коньками и наскоро перекусив, мчались на каток — зимой это любимый отдых у нас был. Каток заливали на нынешнем стадионе «Ракета». Народу там в выходные было не протолкнуться! Особенно по вечерам, когда зажигали освещение и включали музыку. Так все красиво, нарядно! Музыка играет, мимо проносятся, взявшись за руки, пары… Да, о таком детстве приятно вспоминать до сих пор, — завершает свой рассказ потомственный токарь Александр Михайлович.

«Парк счастливого советского детства» — вот такое второе, неофициальное название можно дать этой территории отдыха дербышкинцев, окружающей и поныне величественный Дворец культуры имени первого председателя Совнаркома Автономной Татарской ССР.