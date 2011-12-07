В Казани ДТП можно регистрировать с помощью мобильного приложения

В целях оптимизации процесса оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции в Казани функционируют центры оформления дорожно-транспортных происшествий. Центры расположены по адресам: пр. Победы, 194 и Сибирский тракт, 48.Работа центров осуществляется с помощью мобильного приложения «Автомобильный помощник», которое позволяет зафиксировать обстоятельства ДТП с привязкой к геопозиции с помощью камеры мобильного устройства. Затем информация направляется оператору центра, который сверяет полученные данные, подтверждает заявку и присваивает регистрационный номер ДТП. Сообщение с регистрационным номером, паролем и адресом центра оформления ДТП приходит на мобильные устройства участников.В случае отсутствия возможности использования приложения участники ДТП связываются с дежурной частью Госавтоинспекции. Диспетчер, приняв заявку, предлагает оформить ДТП с материальным ущербом без участия автоинспекторов и направляет на место происшествия аварийного комиссара. Прибыв на место, аварийный комиссар собирает информацию о происшествии с помощью приложения «Автомобильный помощник», присваивает регистрационный номер и отправляет заявку в центр оформления ДТП. Услуги аварийных комиссаров оказываются безвозмездно.В центре участникам дорожного движения помогают администраторы. В нем созданы места для самостоятельного оформления извещений об авариях, работают операторы и сотрудники ГИБДД, представители страховых компаний и эксперты-оценщики.После прохождения всех процедур участники происшествия могут обратиться в свои страховые компании, которые представлены в центре, пройти процедуру осмотра транспортного средства и подать заявление на выплату по принципу «одного окна».