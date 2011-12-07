Дороги Татарстана отремонтируют за 8,2 млрд рублей

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» трассы Татарстана отремонтируют за 8,2 млрд рублей.

Планируется, что за текущий год отремонтируют более 254 км дорог. В том числе запланирован ремонт более 64 км дорог регионального значения, 106 км дорог Казанской агломерации, 77 км дорог Набережночелниской агломерации и 2 км дорог Нижнекамской агломерации.

Тогда часть дорог в республике, которые бы соответствовали нормативным требованиям, составит более 47%, а доля дорог городских агломераций – более 81 %.