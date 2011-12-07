В столице РТ прозвучал полуденный выстрел

Первый прозвучал в честь 90-летия Кировского района на торжестве, посвященном этой знаменательной дате, у центра семьи «Казан». Артиллерийское орудие наизготове, холостые снаряды тоже, народ в нетерпении - такого в столице РТ не было больше века. Сотрудники администрации Кировского и Московского районов вместе с руководством старейшего казанского предприятия - порохового завода - воплощают в жизнь свою давнюю мечту - возрождение полуденных выстрелов.

- Подобная красивая традиция - визитная карточка Санкт-Петербурга, - сказал глава районов Дамир Фаттахов. - Ее любят жители, она привлекает туристов. Почему в Казани мы не можем ввести такую традицию? Наконец-то разрешение на это выдано. И отныне, мы на это надеемся, выстрел будет звучать в районе Адмиралтейской слободы.

Выстрелу предшествовал небольшой концерт жителей Кировского района. Стихи собственного сочинения, песни, посвященные любимому району, - это, по словам Фаттахова, не первое мероприятие, приуроченное к празднованию 90-летнего юбилея. На днях состоялся детский турнир по плаванию, в котором участвовали более 200 детей. Впереди большой торжественный вечер, на который приглашены уважаемые и знаменитые люди района.

Минутные стрелки бежали к 12 часам. Право первого выстрела было дано главе района Дамиру Фаттахову и директору порохового завода Халилу Гиниятову. Всего вчера прозвучало три выстрела.