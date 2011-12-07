В Казани появится 12 новых парков

Глобальную стратегию развития прибрежных территорий реки Казанки представила в ходе минувшего делового понедельника в горисполкоме Казани главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

Представленный ей проект охватывает территорию в 3000 га - от Голубых озер до Волги и призван объединить город вокруг первого в России национального парка.

Результатом реализации этого грандиозного по масштабам замысла станет появление в пойме реки Казанки 12 новых парков. По оценкам авторов проекта, эти парковые территории будут посещать 5,7 млн человек ежегодно.

Общая площадь новых парков составит 1536 га. Ильсияр Тухватуллина привела такое сравнение – площадь новых парков Казани будет размером как 5 центральных парков Нью-Йорка. Длина их береговой линии в черте города составит 68 км.

Вот места этих новых 12 парков Казани.

Парк «Старая Казанка» расположится в Адмиралтейской слободе.

Парк Манзара откроет виды на Кремль со стороны парка «Кырлай».

Парк «Сады у Казанки» протянется от Центра семьи «Казан» до развлекательного комплекса «Ривьера».

Парк «Фестивальный квартал» будет со стороны Центрального стадиона.

Под зданием Национальной библиотеки РТ, на Кремлевской набережной раскинется «Парк знаний».

Экстрим-парк «Урам» под «Миллениумом» расширится и будет возведена его вторая часть.

Спортивный парк появится у стадиона «Ак Барс Арена».

Парк Горького станет базой для создания эко-парка «Русско-Немецкая Швейцария».

Савиновский парк создадут на улице Гаврилова, с выходом к реке Казанке.

Парк «Залив Казанки» расположится вдоль железной дороги у санатория «Ливадия».

«Парк пяти рек» появится в зоне притока малых рек в Казанку и протянется до Голубых озер.

Экопарк «Су аланы» создадут в поселке Борисоглебское.