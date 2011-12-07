Минниханов рассмотрел предложения финнов о рекультивации иловых полей в Казани

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялось обсуждение с представителями компании Kaukointernational. Специалисты из Финляндии провели презентацию вариантов решений проблем о рекультивации иловых полей в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

По мнению разработчиков, предложенные меры поспособствуют устранению неприятных запахов, а указанные варианты защитят грунтовые воды от риска попадания загрязняющихся веществ. Кроме того, было озвучено решение по созданию устойчивой почвы для дальнейшего развития рекреационных проектов.

Минниханов поблагодарил финских коллег за предложения и пообещал, что каждый из вариантов будет изучен профильными специалистами.

Также известно, что в ноябре 2019 года состоялась встреча Президента РТ с президентом компании Ниилеса Айролы. По ее итогам состоялось подписание документа о взаимопонимании между Минэкологией РТ, Агентством инвестиционного развития РТ, МУП «Водоканал» и компанией Kaukointernational.