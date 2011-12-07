В 2019 году столица Татарстана приняла 3,5 млн туристов

Сфера туризма стала полноценной отраслью экономики, которая за 2019 год принесла городу около 80 млрд рублей.Директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова на аппаратном совещании в мэрии сообщила, что в 2019 году в нашем городе побывали 3,5 млн человек, из них почти 230 тысяч - из других стран, чаще из Китая, Казахстана, Германии, Турции, с Украины и из Белоруссии. Из российских городов больше всего приезжает москвичей, петербуржцев, жителей уральских городов.Традиционно в рейтинге самых посещаемых туристических объектов - музей-заповедник «Казанский Кремль», в котором побывали свыше 3 млн туристов, и гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера», где отдохнули более 867 тысяч человек.На развитие туризма положительно влияет совершенствование транспортной системы, отметила Дарья Санникова. В международном аэропорту «Казань» в 2019 году открылись новые рейсы в Будапешт, Харбин, а также в Астрахань, Калугу, Якутск и Череповец. Впервые в истории гражданской авиации Татарстана было запущено прямое трансатлантическое авиасообщение в Доминикану.В январе 2020 года открылись новые рейсы в Воронеж, Брянск, Кемерово и Новокузнецк. В ближайшем будущем планируется начать перелеты в Мюнхен, Тель-Авив, Ереван и по другим направлениям.Для большего привлечения туристов создаются новые туристические маршруты. Среди новинок - экскурсия об истории Арского поля с посещением Арского кладбища. На стадии завершения разработка экскурсий в православный мужской монастырь в Седмиезерную пустынь и по истории пребывания в Казани великой княгини Елизаветы Федоровны.Дарья Санникова озвучила портрет среднестатистического туриста, прибывающего в Казань. Это женщина среднего возраста, приезжающая на поезде, без детей, останавливающаяся в гостинице на срок от 4 до 7 дней.