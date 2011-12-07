В Казани остановку на Амирхана назовут в честь Героя России Алексея Козина

В Казани остановку назовут в честь Героя России Алексея Козина, сообщает пресс-служба исполкома.

«С 21 февраля в Казани будет переименован остановочный пункт „По требованию“ по пр. Фатыха Амирхана в „Улица Героя Российской Федерации Алексея Козина“» — сказано в сообщении.

На автобусах № 43, 28а и 54, маршруты которых проходят через эту остановку, сменят указатели. Изменения внесут и на баннерах на остановках общественного транспорта.

Напомним, Алексей Козин родился в Казани, погиб в 1999 году при выполнении контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 2001 году на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, а гимназия № 7, в которой он учился, носит его имя.

Также в честь Козина названа улица в Ново-Савиновском районе.