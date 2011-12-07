В Татарстане для уток выдалась курортная зима

В Татарстане были подведены итоги всероссийской акции «Серая шейка — 2020». Сообщалось, в Татарстане насчитали 1458 голов уток. Из них 1200 — в Казани. Учтены были птицы на Булаке, Нижнем Кабане, в парке Урицкого, на участке реки Киндерки, Голубом озере, у фонтанов санатория «Регина». В акции приняли участие 74 учетчика из Казани, Альметьевска, Елабуги и Арска. Судя по результатам, почти все утки с территории Татарстана слетелись зимовать на казанские водоемы. Но, скорее всего, просто у нас самые активные учетчики. А еще читатели «Казанских ведомостей» задались вопросом: как же проводился подсчет уток, ведь удивительно, что сумма получилась точной до единичного значения. Как будто учетчики отлавливали крякв по одной. А именно эти представители многочисленной утиной популяции традиционно остаются зимовать на водоемах Татарстана. — Действительно, цифра не может быть точной, — согласился зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов. — Во многих странах есть общепринятые методики подсчета водоплавающих птиц на местах зимней дислокации. Учетчик вначале считает птиц в небольшой группе (например, на 10 — 15 голов), затем ведет подсчет таких же групп, где примерно столько же уток. Поэтому сумма в результате получается только приблизительная, а не точная. Этой зимой в Татарстане осталась примерно 1500 уток. — Ильгизар Ильясович, почему же у учетчиков получился результат с точностью до единицы? — Здесь свою роль сыграл человеческий фактор. В акции принимает участие много школьников, студентов. Скорее всего, получилось так, что некоторые из них на небольшом водоеме смогли точно подсчитать уток. У кого-то получилось 12, где-то 25 голов. Данные передали в единый центр, и сотрудник (скорее всего, неопытный), который записывал данные, просто сложил цифры. Повторяю, это неверно. Всегда подсчет получается приблизительный. — Наблюдая за утками, можно заметить, что они постоянно находятся в движении — перелетают с одного городского водоема на другой. Миграция птиц как-то влияет на проведение акции? — Безусловно. Именно по этой причине она проводится в один день по всей стране. И в Татарстане волонтеры одновременно выходят к водоемам. Иначе подсчет будет не то что приблизительным, а вовсе неверным. — Почему учет ведется именно зимой? — Для того чтобы удобно было считать. Когда реки и озера замерзают, остаются только полыньи, возникающие из-за теплых источников. Они небольшие по площади, поэтому на них легче проводить подсчет. — Горожане заметили, что этой зимой в Казани уток стало больше. С чем это связано? — Первое — это климатические условия. Нынешняя мягкая зима для уток просто курорт! Даже травка зеленая на берегу местами сохранилась. Второе — это обильная кормовая база. Птицы сами добывают себе корм, и казанцы щедро угощают их. К слову, нынче не только утки остались зимовать. Большое количество дроздов-рябинников отказалось от перелета в теплые края. Их понять можно. Зачем лететь в какие-то неизвестные дали, когда на родине тепло, к тому же несколько лет подряд рябины хорошо плодоносят. Правда, меньше прилетело на зимовку снегирей и свиристелей. Читайте также: В казанском парке Урицкого бомжи ловят уток.