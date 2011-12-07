Рекорды жары в Казани: пляж в Дербышках уже заполнили купальщики

На озере Комсомольском в Дербышках еще до обеда в понедельник пляж выглядел вполне обжитым: молодые девушки, судя по покрасневшей коже явно недооценившие казанское майское солнце, мамы с малышами, счастливыми от того, что попали в огромную песочницу, благодушные пенсионерки…

Что касается мужчин, то их раз-два и обчёлся. Понедельник всё же — начало трудовой недели, и, возможно, они игнорируют солнцепёк по причине «тяжелого дня».

Пляж в Дербышках примечателен и тем, что тенёк здесь найти можно без труда. К 40-метровому песчаному пляжу прилегает сосновая рощица со спасительной прохладой. Своего рода турецкий Кемер в миниатюре, да и только. Такое сравнение приходит на ум еще и от обустроенности территории: стационарные деревянные лежаки, навесы, уличное кафе, вдоль берега ведёт деревянная пешеходная дорожка со скамейками, уличные тренажёры, кабинки для переодевания, туалеты.

Скоро заработают душевые, откроется медицинский пункт. Все это в разгар сезона непременно привлечет сюда массу отдыхающих, что на относительно небольшой площади может создать определённые проблемы в плане комфорта.

Хотя расти пляжу есть куда. Необустроенным остается противоположный берег — более крутой, но при желании и его наверняка можно облагородить. Ведь и окультуренный пляж относительно недавно имел такой же вид.

Купающихся пока не так много, но они есть. Автор этих строк сам нырнул, и если бы не необходимость сдачи материала в номер, не скоро бы вышел на берег. Какая именно температура воды сейчас, точно не известно. Говорят, летом здесь есть информационное табло. Пока же приходится довериться ощущениям: где-то +20. Это же подтверждает и компания женщин среднего возраста в купальниках, устроившая небольшой пикник на берегу.

— Два дня назад 17 было. Сегодня, наверное, около 20, — говорит одна из них.

Оказалось, местные — дербышкинские. Пляжный сезон открыли еще 16 апреля. И это видно по их загару, который легко можно принять за средиземноморский.

Наш разговор привлек двух пожилых дам:

— Вот раз вы журналист, то скажите, почему нельзя открытие пляжного сезона корректировать в зависимости от погодных условий? А то установили раз и навсегда 1 июня. А лето в этом году на две недели раньше пришло!

Определенный резон в этих словах есть. Вот только ответа на него у автора строк не нашлось. Будем считать, что вопрос остается открытым.