Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков опроверг информацию о мошенничестве кондукторов автобусов Казани, появившуюся в социальных сетях.

В городских группах стали распространяться сообщения о том, что кондукторы за поездки в общественном транспорте берут двойную оплату. В частности, речь идет о сотруднике, работающем на маршруте № 35. Пользователь сообщила, что кондуктор отказалась возвращать деньги, после чего та обратилась в компанию «Транспортная карта». Там, по ее словам, подтвердилось сообщение о двойном списании средств с разницей в одну минуту.

Темляков, в свою очередь, пояснил, что у кондуктора на валидаторе была «ошибка карты», а случайно списанные деньги в АО «Транспортная карта» могут вернуть на счет пассажира.

«Пассажирка пишет, что обращалась в транспортную карту. Сомневаюсь! Если бы данный факт действительно был, тогда АО „Транспортная карта“ деньги вернули», — уточнил он.

Затем председатель АТП РТ добавил: «Призываю пассажиров не распространять непроверенную информацию и не наводить напраслину на работников общественного транспорта. Все сообщения в социальных сетях носят анонимный характер, видимо, автор опасается иска в суд за клевету».