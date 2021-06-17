С магнитом и сачком: какую сумму можно выловить за день из фонтанов в центре Казани

В фонтан с магнитом

Бывший диспетчер управления воздушными суднами Ислам Ахметшин вылавливает мелочь из фонтанов на улице Баумана. С момента запуска фонтанов и до начала осени пенсионер ходит на свою охоту. С помощью специальных, как он говорит, «приборов» он вылавливает мелочь из фонтанов.

«Это просто алюминиевый прут. На конце я прикрепил магнит. Я вожу по дну фонтана, потом по верхней части и периодически проверяю — зацепились монеты или нет. А если монета не магнитится, то у меня есть еще сачок, я его тоже сам смастерил», — рассказывает выпускник Ульяновского авиаучилища.

Таким необычным заработком Ислам занимается уже около пяти лет. А началось все с того, что казанскому пенсионеру не стало хватать пенсии. Она у Ислама абый около 10 тысяч рублей. Да и скучно было сидеть дома, говорит он, вот и решил вылавливать мелочь из фонтанов. Весь доход, признаётся дедушка, уходит на покупку продуктов питания.

Скромный «рыбак»

Невысокого роста, опрятно одетый, сегодня из-за жаркой погоды — в шортах, в светлой рубашке, кепке и удобной обуви Ислам абый вновь вышел на поиски мелочи в бассейне. Ахметшин говорит, что старается приходить на улицу Баумана, когда на ней не так много людей.

«Сейчас вот сколько времени? Три. Я час назад примерно пришёл, видите, как жарко и людей не так много, поэтому я никому не мешаю, порядок не нарушаю. Сегодня до шести вечера похожу и потом домой поеду. Вы же знаете, сколько тут людей вечером», — стеснительно рассказывает он.

Пенсионер рассказал, что ему предлагали попробовать таким же образом вылавливать мелочь в других местах, где большие фонтанные комплексы, но он отказался.

«Мне рассказали, что возле хоккейных и футбольных полей есть тоже фонтаны. Люди говорят, что во время матчей туда приезжают много туристов, соответственно, и мелочи на удачу бросают больше. Но мне туда неудобно добираться, это с пересадками, да и не надо мне этого, достаточно тут», — продолжает он.

Итог поисков

В среднем за несколько часов Ислам абый вылавливает от 100 до 300 рублей. В неделю таким образом к небольшой пенсии получается прибавка от 700 до 2000 рублей. Но еще и помогают прохожие. Он признается, что в праздничные и выходные дни он вылавливает больше денег, чем в будние.

Пока пенсионер в очередной раз водит прутом по дну, многочисленные туристы с улыбкой смотрят на него, а мальчишки просят дедушку дать им тоже «порыбачить».

Дедушка говорит, что улов его не всегда «местный». Он аккуратно открыл пластмассовое яйцо от «Киндер сюрприза» и показал, что сегодня он поймал.

«Да, тут много попадается иностранных момент — и французкие, и итальянские есть, у меня даже американские есть. Вот выбирайте себе на память любую. Я совсем мелкие монеты, которые вылавливаю, не забираю, оставляю в фонтане. За прошлый и позапрошлый год я выловил штук 50 иностранных монет — они у меня дома, вот теперь думаю их продать», — протягивая морщинистую руку, Ислам абый дает выбрать из «улова» понравившуюся монету. Я взял две «копейки» из Грузии.

Не сезон, или Эхо коронавируса

В позапрошлом году в это время было куда больше туристов, продолжает рассказывать Ахметшин. Он считает, что именно пандемия повлияла на туристический сезон и на количество монет в чаше фонтанов. Дедушка поправил на подбородке маску и продолжил свою ловлю.

Когда сезон завершается и фонтаны отключают, Ислам абый выходит на продуктовый рынок помогать знакомым — они его поддерживают продуктами питания.