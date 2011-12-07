В Казани запустят автобусные маршруты до городских кладбищ

В Казани 19 мая в день Родительской субботы будут запущены автобусные маршруты до городских кладбищ, сообщается на транспортном сайте Казани.

Жители Казани смогут добраться до Самосыровского кладбища на маршрутах № 201с и № 202с — от проспекта Победы и Чеховского рынка.

На кладбище в Дербышках можно будет проехать на автобусе № 204с, на Юдинское кладбище — № 205с.

Для того, чтобы проехать на Татарское кладбище, нужно сесть на маршрут № 209с. от КДК Ленина До некрополя в жилмассиве Сухая Река будет действовать маршрут № 206с, и маршрут № 208с от улицы Гаврилова.

До Арского кладбища будут доступны маршруты троллейбусов № 2, 3, 5 и 7.