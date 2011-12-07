Из-за прокладки водопровода движение транспорта ограничат на улице Журналистов

На улице Журналистов в Казани будет ограничено движение транспорта. Распоряжение об этом подписал исполком. На участках будут прокладывать трассу водопровода.

Уже с понедельника, 19 июля будет перекрыт участок дороги у дома №54 по улице Журналистов. Перекрытие снимут 26 августа.

А с 24 по 25 июля для движения транспорта будет недоступен участок на пересечении улиц Журналистов и Халитова в направлении ТЦ «Вьетнамский», а также у второго корпуса дома №48.