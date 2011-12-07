«Безобразие на улице моего города»: как казанская блогер пошла войной на ослов и зебр на Баумана

Больше всего туристов, приезжающих в Казань, раздражают ростовые куклы на улице Баумана. Их возмущает их поведение. А главное, они считают, что это не только портит настроение, но и имидж Казани в целом. Первой в столице Татарстана на проблему «зебр и ослов» обратила внимание блогер Лейла Лерон.

«Увидев пачки денег, я поняла, сколько человек были обижены в Казани»

Казанская блогер Лейла Лерон решила начать борьбу с аниматорами в костюмах мультяшных зебр и ослов на Баумана в январе этого года. По словам девушки, об этой проблеме она знала раньше, но не придавала значения. Однако, оказавшись на центральной улице Казани в новогодние праздники, Лейла поняла, как эти персонажи искажают впечатления туристов от нашего города.

«В один из дней новогодних каникул, по дороге в Кремль, я насчитала около 24 аниматоров на Баумана и все они были агрессивно настроены на гостей. Было видно, что туристы расслаблены, а на них нападали эти „зебры“ и просили заплатить за фото. Увидев пачки денег, которые они пересчитывают, поняла, что такое количество людей был обижены в Казани», — рассказывает Лейла.

После этого случая блогер написала в своем Instagram-аккаунте открытое письмо мэру Казани Ильсуру Метшину. Многие люди поддержали Лейлу, в сети поднялась волна возмущений.

«Выяснилось, что это больная точка Казани, которая раздражает огромное количество людей, что казанцы перестали ходить на Баумана из-за этих аниматоров», — отмечает девушка.

«Мне обидно, что „мошенничество“ происходит на глазах полиции»

Лейла рассказала, что обращения в мэрию, полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и «Народный контроль» оказались бессмысленными. Как утверждает девушка, из всех инстанций приходили отписки, что работа по этой проблеме уже проведена.

«Когда обращаешься в мэрию — отправляют в полицию. В последний раз, когда я звонила полицию, я два часа ждала участкового. На моей точке на Баумана в этот день не было ни одного полицейского. Я пошла сама писать заявление в отдел полиции № 16 „Япеева“, но меня подняли на смех. Потому что это не „суперкрутое дело“. Ведь никто никого не убил», — вспоминает Лерон.

Заявление у девушки приняли, но на данный момент ничего не предприняли. Первыми руку помощи в борьбе с ростовыми куклами Лейле протянули в Управлении культуры города.

«Они вышли на меня, организовали круглый стол. Ситуация была такая: в Управлении культуры хотели решить все проблемы Баумана одним махом. Заняться не только аниматорами, но и уличными музыканты, художниками, бомжами, грязью и мусором. Мы обсуждали проблемы в январе, а сейчас август. Ну и что мы видим?» — возмущается блогер.

Также на просьбу девушки отреагировала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Лейла попросила ее «дать благословение» на свою идею. Задумка блогера заключается в том, чтобы артисты и писатели вышли на центральную улицу Казани в противовес аниматорам. Вместо домогательств зебр и ослов туристы бы видели спектакли и декламацию стихов от профессионалов из среду искусства.

«Я предлагаю создать новую ауру Баумана, чтобы она была творческая и здесь гуляла бы элита», — объясняет Лейла.

Пока же идею реализовать не удалось, Лерон запустила собственную акцию.

Татарские костюмы и скрытая съемка: как проходят акции

Лейла Лерон решила гулять в национальных татарских костюмах по улице Баумана. Это и был протест против безликих и приставучих персонажей, которые никак не относятся ни к истории города, ни к людям, в нем живущим.

«В первые два раза мы выходили с подругой. Сейчас у нас есть волонтеры. Мы создали свой чат, где договариваемся о времени и выходим „мешать аниматорам“», — рассказала девушка.

Во время такой прогулки участники акции снимают деятельность аниматоров на камеру, а также перетягивают внимание туристов на себя.

«Когда мы снимаем кукол (аниматоров в ростовых костюмах — прим.Ред.), они сразу делают вид, что фотографируются бесплатно. Говорят: „Да это подарок от города, мы просто гуляем!“ Если бы они делали все правильно и не считали бы себя виноватыми, то и на камеру бы вели себя так, как в жизни!» — возмущается блогер.

По словам Лейлы, люди, гуляющие на Баумана, не желают фотографироваться, да и в целом не хотят ни с кем контактировать. Фотографируются с ослами и зебрами только потому, что те сами навязываются.

«Во время акции, мы не предлагали людям фотографироваться, поэтому за два часа со мной сфотографировались всего два раза» — приводит в пример Лейла.

Лерон поделилась, что протест не заканчивается только на акции. По ее словам, она всегда «приглядывает» за аниматорами. «Если я гуляю по Баумана и при мне такое случается, то я, конечно же, делаю замечание и пытаюсь защитить», — уверяет блогер.

Об угрозах, манипуляции и жалобах

По федеральному закону аниматорам разрешено работать как самозанятым. Многие из них не знают об этом и не выполняют эти условия, заявляет девушка.

«Последняя проблема, с которой я столкнулась, — эта девушка с голубями. Она не выбивает чеки, даже не знает, что должна быть самозанятой, и просто выходит работать», — делится Лейла.

Ситуация с фотографированием с голубями точно такая же, что и с ростовыми куклами. Они также навязывают свои услуги, подсаживая птиц на человека. В случае, если люди отказываются платить за фото, начинаются угрозы. За людьми, которые отказываются платить, увязываются аниматоры и идут до конца Баумана. Вместо прогулки им приходится убегать от хамоватого осла, жалуется Лейла.

Чтобы заставить людей платить, аниматоры используют манипуляции. «Они специально достают пачки денег на глазах у растерянного туриста, тем самым говоря ему: „Весь социум платит и ты плати!“» — рассказывает девушка.

Лейла считает, что весь этот «бизнес» принадлежит одному человеку. В доказательство она рассказала, что и аниматоры, и «мадам с голубями» жалуются на нее своему «дяде», а этот «дядя» един для всех.

«Во главе стоит мужчина дагестанского происхождения, имени не знаю, однако мне известно имя его друга или помощника. Его зовут Магомед, он тоже дагестанец. Они спрашивали меня, почему я пристаю только к зебрам и ослам, почему не занимаюсь другими проблемами Баумана. Я думаю, они просто хотят отвлечь внимание от себя», — сообщила Лерон.

Девушка рассказала, что аниматоры якобы заявили на нее в прокуратуру РТ. К ней никто не приходил и это был лишь способ напугать блогера. Помимо этого, в комментарии Лейлы ежедневно поступают угрозы от ослов и зебр.

«Я устала! Я просто хочу, чтобы это безобразие на улице моего города закончилось», — говорит блогер.