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В Госкомитет РТ по туризму раскритиковали состояние Речного порта в Казани

По словам главы ведомства Иванова, на работу и санитарное состояние порта есть нарекания со стороны туристов и казанцев.

Госкомитет РТ по туризму вмешался в ситуацию с санитарным состоянием территории казанского Речпорта. Глава ведомства провел сегодня совещание на его площадке, чтобы проверить жалобы на отсутствие благоустройства.

В совещании приняли участие Марат Закиров, глава Вахитовского и Приволжского районов, и Эльмира Захватова, заместитель директора по эксплуатации компании «Татфлот»

По словам Иванова, жители Казани и туристы часто выражают недовольство работой порта. Госкомитет по туризму не раз поднимал этот вопрос и говорил о необходимости решения проблем, в том числе с благоустройством территории.

«Сегодня все присутствующие на выездном совещании убедились, что жалобы полностью подтверждаются. Мусор в парке и на прилегающей к нему территории, палатки продажи установлены на незаконном месте, туалет контейнерного типа содержится в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии, мало мусорных контейнеров и пешеходная навигация в неудовлетворительном виде. Мы определили сроки устранения всех недостатков и ответственных за их устранение. Будем держать этот вопрос на контроле», — сказал Сергей Иванов

КВ
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