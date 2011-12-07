Новый «Троллейбус любви» начал курсировать по улицам Казани

В Казани по маршруту № 6 начал курсировать «Троллейбус любви». Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Новый троллейбус является четвертым по счету, подаренным анонимным бизнесменом городу. Внешне кузов троллейбуса обклеен розами, а внутри транспорт оборудован аудиосистемой для проигрывания романтической музыки.

Троллейбус оснащен всеми удобствами: WI-FI, USВ-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем и экранами, на которых размещаются маршруты.