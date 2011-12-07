«Кросс нации» в Казани собрал более 20 тысяч человек

Местом проведения забега вновь была выбрана Кремлевская набережная, перекрытая для движения автотранспорта на время проведения мероприятия. Очевидно, что пробежать дистанцию всем собравшимся разом физически невозможно, но и дожидаться своей очереди было нескучно - на специально оборудованной сцене свое мастерство демонстрировали городские творческие коллективы.

С приветственным словом перед участниками кросса выступили заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

- В республике делается очень многое для оздоровления нации, - отметил в своей речи Василь Шайхразиев. - Развиваются общественные пространства, строятся спортивные площадки, оказывается поддержка детским и юношеским спортивным школам. Радует, какое количество человек собирает этот кросс: десятки тысяч татарстанцев выходят на него. Казань как столица, конечно, должна быть примером для всего Татарстана.

А пример участникам забега показали казанские школьники, которые первыми вышли на старт, чтобы сдать норму ГТО на двухкилометровой дистанции. Всего предлагалось посоревноваться на дистанциях 1, 4, 6 и 8 километров. Впрочем, дистанцию свыше километра бежали только профессиональные спортсмены.

Самую длинную дистанцию среди мужчин быстрее всех пробежал Сергей Григорьев, среди женщин - Диляра Габидуллина. Победа на дистанции 6 километров досталась Юлиану Нятюнову и Алине Алгаевой, на 4 километра - Дмитрию Волкову и Валерии Плаксиной, Юлии Еговкиной и Геннадию Егорову.

На отдельный забег вышли руководители республиканских и федеральных ведомств. Здесь победителями стали помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности Назиль Насибуллин и начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Альбина Шавалеева.

Среди прочих дистанцию в километр пробежали члены Союза пенсионеров РТ, ветераны спорта и граждане с ограниченными возможностями здоровья.