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«Кросс нации» в Казани собрал более 20 тысяч человек

В минувшую субботу россияне вышли на ежегодный массовый забег «Кросс нации». В этом году в Казани он собрал рекордные 20750 человек в возрасте от 8 до 89 лет: учащихся школ, высших и средних учебных заведений, работников казанских предприятий, городских, республиканских и федеральных ведомств и просто активных граждан.

Местом проведения забега вновь была выбрана Кремлевская набережная, перекрытая для движения автотранспорта на время проведения мероприятия. Очевидно, что пробежать дистанцию всем собравшимся разом физически невозможно, но и дожидаться своей очереди было нескучно - на специально оборудованной сцене свое мастерство демонстрировали городские творческие коллективы.

С приветственным словом перед участниками кросса выступили заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

- В республике делается очень многое для оздоровления нации, - отметил в своей речи Василь Шайхразиев. - Развиваются общественные пространства, строятся спортивные площадки, оказывается поддержка детским и юношеским спортивным школам. Радует, какое количество человек собирает этот кросс: десятки тысяч татарстанцев выходят на него. Казань как столица, конечно, должна быть примером для всего Татарстана.

А пример участникам забега показали казанские школьники, которые первыми вышли на старт, чтобы сдать норму ГТО на двухкилометровой дистанции. Всего предлагалось посоревноваться на дистанциях 1, 4, 6 и 8 километров. Впрочем, дистанцию свыше километра бежали только профессиональные спортсмены.

Самую длинную дистанцию среди мужчин быстрее всех пробежал Сергей Григорьев, среди женщин - Диляра Габидуллина. Победа на дистанции 6 километров досталась Юлиану Нятюнову и Алине Алгаевой, на 4 километра - Дмитрию Волкову и Валерии Плаксиной, Юлии Еговкиной и Геннадию Егорову.

На отдельный забег вышли руководители республиканских и федеральных ведомств. Здесь победителями стали помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности Назиль Насибуллин и начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Альбина Шавалеева.

Среди прочих дистанцию в километр пробежали члены Союза пенсионеров РТ, ветераны спорта и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

КВ
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