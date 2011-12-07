В Казани ГИБДД проведет рейд по выявлению пьяных и ездящих без прав водителей

В Авиастроительном районе Казани госавтоинспекторы проведут рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей, севших за руль без прав. Мероприятие пройдет 18 сентября с 20.00 до 22.00, сообщили в ГИБДД по Казани.

Особое внимание инспекторы ДПС обратят на водителей, которые ездят без прав и детских кресел. Кроме того, будут останавливать автолюбителей, незаконно переделавших свое транспортное средство.

Госавтоинспекторы будут также следить за соблюдением ПДД на пешеходных переходах всеми участниками дорожного движения.