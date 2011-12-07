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В Казани пройдут Всероссийские уличные игры

Соревнования по городским видам спорта пройдут в столице Татарстана с 18 по 21 сентября.

В Казани сегодня стартуют первые Всероссийские уличные игры Urban Games. С 18 по 21 сентября пройдет масштабный праздник молодежи и городских видов спорта. Подробностями мероприятия поделился в ходе пресс-конференции министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Соревнования пройдут в недавно открытом экстрим-парке «Урам».

«В столице Татарстана появился уникальный экстрим-парк. До конца года мы планируем сдать и крытый объект и, соответственно, открыть его для посещения», — рассказал министр.

Всероссийские уличные игры — это большой мультиспортивный фестиваль. За четыре дня в его программе ожидаются не только соревнования и демонстрации различных видов городского спорта, но и фестиваль молодежной музыки и танцев.

Зрители могут посетить экстрим-парк бесплатно 19 и 20 сентября с 11:00 до 20:45.

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