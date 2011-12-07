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В Казани на фестивале «Профсоюзная» выступают хедлайнеры: Тося Чайкина, Zoloto и Антоха МС

Диджейский-сет, который длился с 15.00, уже подошел к концу и сейчас на сцене выступают хедлайнеры фестиваля.

В Казани на улице Профсоюзной продолжается фестиваль с таким же названием — «Профсоюзная».

Впервые так надолго перекрыли улицу, сообщает мэрия Казани, чтобы открыть множество точек притяжения: от танцевальных баттлов и фудкорта до арт-точек, где создаются граффити, и диджей-площадок. Диджейский-сет, который длился с 15.00, уже подошел к концу и сейчас на сцене выступают хедлайнеры фестиваля — сначала выступит Тося Чайкина, в 20.00 свои хиты исполнит группа Zoloto и завершит мероприятие Антоха МС.

Также до 22.00 будет работать гастро-маркет, который расположен на парковке возле дома №9а по улице Баумана. Заведения города представили тут свои напитки и блюда.

Фестиваль привлек большое число казанцев, которые с удовольствием приняли участие в его активностях, надолго задерживаясь у сцены с диджеями. А с наступлением темноты улицу осветили цветные огни.

Улица будет пешеходной всю ночь, впервые в истории города так надолго.


КВ
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