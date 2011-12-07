Чем нельзя кормить белок в городе

Горожане - взрослые и дети - с удовольствием кормят зверьков, некоторые делают это ежедневно, находя в этом занятии интерес и своеобразный релакс. Тем более парковые белки не из пугливых, берут еду прямо с рук.На самом деле, белки в мегаполисе - довольно распространенное явление. Обитают они в парках и скверах Нью-Йорка, Лондона, Парижа и других крупных городов мира. Как им удается не только выживать, но и размножаться в среде, полной машин, людей и опасностей?- Белки - довольно смышленые животные и легко приспосабливаются к окружающей среде, - говорит ветеринарный врач Казанского зооботсада Анастасия Балмакова. - Британские ученые путем многолетних исследований и наблюдений выяснили, что у белок хорошо развита пространственная и долгосрочная память: они прекрасно запоминают места, куда складывают свои припасы, где можно получить еду. Даже если их покормили чем-то вкусненьким, условно говоря, в парке в прошлом году, зверьки не забывают это место и наведываются туда время от времени. Особенно в не очень сытное время года.Чем питаются белки в городе? Рацион, безусловно, отличается от того, что добывают себе животные в дикой природе. Если в лесу они едят орешки, желуди, ягоды рябины, различные семена, то в мегаполисе белки пробуют на зубок все, что можно съесть. Уважают они фрукты и овощи - яблоки, бананы, морковь, свеклу и так далее. Не брезгуют печеньем, сухариками. Любят семечки, кедровые орешки. В городе они опустошают птичьи кормушки и могут делить трапезу с голубями и воронами. - Едят белки и грибы, но ни в коем случае нельзя угощать их шампиньонами: они вредны для этих животных, - предупреждает Анастасия. - Лучше всего повесить на стволах высоких деревьев кормушки, прикрепить там большие пластиковые бутылки, наполненные нежареными семечками, орехами, сухариками (несолеными), и закрепить вниз горлышком, чтобы корм высыпался по мере потребления.Какая опасность подстерегает белок в городе? Самая распространенная - собаки. Также могут нападать крупные вороны. Но опять-таки исследования специалистов показывают, что зверьки легко и быстро адаптируются к разным условиям и стараются избегать опасных мест. Городские белки отличаются от своих лесных собратьев по умственному развитию. Те «провинциалы» не ведают, что такое автомобили, не умеют переходить большие магистрали (городские пользуются подземными переходами и двигаются ночью).Городские белки вынуждены на своей шкуре познавать и запоминать придумки цивилизации. Кстати, в свое время проживавшие в российских городах белки научились воровать еду и продукты, которые хранились зимой в авоськах за окном. Специалисты предупреждают, несмотря на милый и безобидный вид, не стоить забывать, что белки - представители дикой природы. Не надо пытаться взять их на руки при кормлении. Если белка попала к вам на балкон и не травмирована, то лучше всего не ловить животное, а дать ему уйти, иначе зверек может серьезно укусить острыми зубками.