Груничев предложил ежегодный рост платы проезда в общественном транспорте

Ежегодно в Татарстане планируется повышение платы за проезд в общественном транспорте на один рубль. Такое предложение выказал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

По его мнению, дабы избежать резкого большого роста тарифа, предлагается сделать ежегодный, как в коммунальной сфере, «но в границах той предельной платы граждан, которую доводит Правительство России». Размер такого он определил в один рубль.

Известно, что пока вопрос прорабатывается. Груничев надеется, что Кабинет Министров его поддержит, поскольку запрос о повышении оплаты за проезд в общественном транспорте, по его словам, исходит и от казанских перевозчиков. Председатель рассказал, что те выразили просьбу поднять стоимость до 35 рублей.