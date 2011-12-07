Казань вошла в топ 10 городов по росту цен на квартиры-студии

Казань вошла в десятку городов по динамике роста цен на квартиры-студии. Об этом говорят результаты исследования специалистов «Авито».

Так, в январе прошлого года цена за квадратный метр составляла 74,1 тыс. рублей, а в январе этого года — уже больше 84,7 тыс. рублей. Город стал восьмым в России по росту цен на квартиры-студии.

Рекордсменом рейтинга стал Хабаровск: здесь зафиксирован самый большой рост цен на студии — 50% (почти 100 тыс. рублей за квадратный метр). Самые дорогие студии продают в Москве — по 165,3 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте по цене на данный вид недвижимости — Санкт-Петербург (113,8 тыс. рублей), за ним — Сочи (110 тыс. рублей).

Самое доступное жилье в Саратове: здесь цены на студии упали на 22% до 30 тыс. рублей.