В Казани из здания завода Крестовниковых сделают дом культуры и отдыха

В Казани в здании завода братьев Крестовниковых сделают многофункциональный комплекс с коворкингом и домом культуры, сообщает «Реальное время».

«Это значимый для города объект, его площадь 5 тысяч квадратных метров. Состояние здания печальное. Виной тому несколько факторов: пожар, ненадлежащая эксплуатация в течение длительного времени и фактическое отсутствие его консервации и охраны», — сообщил изданию казанский девелопер Эдуард Колтун, взявшийся за перерождение здания.

На базе завода появится выставочное пространство для концертов, презентаций и выставок, фудмолл и коворкинг. Все это планируется возвести к 2023 году.

Напомним, что в 2017 году здание пережило серьезный пожар. Весной 2018 года его выставили на торги за 1,18 рублей, но с молотка оно ушло за 2 миллиона.