Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани отремонтируют 3,2 км улицы Зорге

От Даурской до Фучика приведут в порядок тротуары и заменят асфальт.

В Казани на участке дороги по улице Зорге от улицы Даурская до улицы Фучика заменят асфальтное покрытие и приведут в порядок тротуары, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Дорожные работы проведут в рамках проекта «Улицы Победы», который является частью большого нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в министерстве.

Улица Рихарда Зорге считается одной из самых длинных в Казани, ее протяженность составляет 4 км.

Напомним, что в рамках проекта также планируется отремонтировать дорогу на проспекте Победы от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина. Всего, по проекту, в столице Татарстана предполагается отремонтировать 9 объектов дорожно-уличной сети.

КВ
Лента новостей