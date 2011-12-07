В Казани отремонтируют 3,2 км улицы Зорге

В Казани на участке дороги по улице Зорге от улицы Даурская до улицы Фучика заменят асфальтное покрытие и приведут в порядок тротуары, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Дорожные работы проведут в рамках проекта «Улицы Победы», который является частью большого нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в министерстве.

Улица Рихарда Зорге считается одной из самых длинных в Казани, ее протяженность составляет 4 км.

Напомним, что в рамках проекта также планируется отремонтировать дорогу на проспекте Победы от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина. Всего, по проекту, в столице Татарстана предполагается отремонтировать 9 объектов дорожно-уличной сети.