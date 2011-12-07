В Казани за неделю ОРВИ диагностировали у более 12 тысячи человек

В Казани в период с 10 по 16 февраля зарегистрировано 12 633 случаев заболеваемости ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор по РТ.

«Показатель составил 100,4 на 10 тысяч населения. Это выше эпидемического порога на 24,7%», — сказано в сообщении.

Превысила эпидпорог заболеваемость среди школьников и взрослых. Заболеваемость среди детей дошкольного возраста не превысила эпидпорог.

По Татарстану за неделю ОРВИ заболели 27 тысяч человек, что выше нормы на 16,5%.