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В казанской «Меге» на детской площадке произошло короткое замыкание

1200 человек самостоятельно эвакуировались из ТЦ «Мега»

В казанском торговом центре «Мега» эвакуировали 1200 человек из-за короткого замыкания на детской площадке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 19 февраля в 11.02. В ТЦ сработала пожарная сигнализация. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Посетители и персонал из здания эвакуировались самостоятельно еще до прибытия спецслужбы.

«Как выяснилось, в здании произошло короткое замыкание (без горения) плафона люстры на детской площадке „Yu Kids Island“», — уточнили в МЧС.

КВ
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