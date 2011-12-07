Экстрим-парк «Урам» открыл летний сезон: покататься получится не у всех

В Казани снова заработал экстрим-парк «Урам». Вход на территорию парка бесплатный. Без каких-либо ограничений можно гулять по парку и наблюдать за экстремалами.

А вот просто так покататься не получится: необходимо написать расписку за свою жизнь и показать ее на входе. Расписку нужно сделать один раз. Она будет действовать весь сезон и откроет доступ к экстрим-плащадкам.

образец № 1 — для тех, кому уже есть 18 лет;

образец № 2 — для тех, кто младше.

Напомним, что парк работает каждый день с 10.00 до 22.00.

Экстрим-парк «Урам» открылся в Казани 30 августа 2020 года. Строительство объекта началось осенью 2019-го. Парк стал частью программы благоустройства набережной. Вчера в парке состоялось открытие летнего сезона. В рамках программы открытия в парке прошел Drop contest — желающие исполняли трюки в тренинг-зоне под треки диджеев, был запущен летний сезон уличных танцев.

На открытии площадки побывал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он поделился своими впечатлениями в Instagram.