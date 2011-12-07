Набережная озера Кабан станет украшением города

Сейчас ведется строительство второй очереди: по улице Хади Такташа до улицы Назарбаева и на улице Марджани - общая протяженность без малого 2 км. Корреспонденты «Казанских ведомостей» оценили будущую зону отдыха для казанцев.

Первая очередь реконструкции и благоустройства набережной озера Нижний Кабан была завершена в 2018 году. Некогда полузаброшенная и неприглядная береговая территория превратилась в ухоженный бульвар со столичным лоском. При этом авторы проекта постарались максимально сохранить естественную красоту природы.

В зеленом оформлении береговой линии были использованы саженцы липы, черемухи, яблони, ивы, спиреи и других деревьев и кустарников. Только водных растений высажено 12 тысяч! Сейчас эта красивая зона стала достоянием Казани и ее жителей, сюда любят приезжать туристы.

Вторая очередь набережной будет, судя по проекту, ничуть не хуже первой. Одни названия будущих зон обещают нам нескучный и разнообразный отдых: фитнес-зона, пикник-парк, водный фитнес-парк, фермерский, лесной и исторический парки, а еще урбан-парк и пешеходный мост.

Сейчас уже прослеживаются их очертания. В районе фитнес-центра и Закабанной мечети строители возвели огромный пирс. Как раз в этом месте и планируется устроить фитнес-зону. Чуть выше и вправо - просторная смотровая площадка с прекрасными видами на Кабан, Старо-Татарскую слободу и театр им. Галиаскара Камала.

Под смотровой площадкой прямо над водой построена пешеходная дорожка, которая проложена вдоль всего берега до автомобильного моста по улице Назарбаева - безопасная, с высокими перилами. Разработчики проекта предусмотрели 6 выходов на улицу Хади Такташа.

Любители физкультуры и велосипедных прогулок уже сейчас потирают в нетерпении руки - поразмяться, покататься на двухколесном или ином виде транспорта, просто прогуляться здесь будет очень приятно, комфортно. Завершение второй очереди набережной запланировано на осень 2020 года.

Продолжается благоустройство и противоположного берега озера Нижний Кабан. В конце мая преобразилась часть улицы Марджани. На береговом возвышении обустроили площадку, окаймленную высоким парапетом, украшенным арабской вязью. Здесь установили памятник татарскому просветителю Шигабутдину Марджани. Памятник выполнен из белого мрамора и выглядит очень торжественно.

Чуть поодаль от театра Галиаскара Камала, вдоль береговой линии, где раньше находился плавучий домик для лебедей, построили благоустроенный пирс и павильон для проката катамаранов и лодок. Старожилы вспоминают, что в Казани в послевоенные 50-60-е годы катание на лодках среди горожан было очень популярным. Любили казанцы покататься на лодках по Казанке, Кабану. Спустя столько лет это развлечение снова становится востребованным. К слову, кормушка для уток и чаек сохранилась.

Вдоль павильона обустроен участок набережной - широкий, в неярком естественном ландшафтном оформлении. Он прекрасно вписывается в высокий берег Кабана.

Кстати, самые красивые виды на город открываются именно с этого берега. Надо только выбрать подходящую точку возле старых раскидистых ив. А чтобы можно было наслаждаться красотой подольше, предусмотрены скамейки. Смотришь на здание Камаловского театра, уходящие за горизонт очертания Казани, на яркие пятна снующих по озерной глади катамаранов, на парящих над водой чаек и сознаешь - лучшего города не найти.