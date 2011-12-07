День молодёжи в Казани отметят на 6 площадках города

В Казани 27 июня праздник Дня молодёжи пройдёт на 6 локация города, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Сообщается, что праздник пройдёт на площадках в экстрим-парке «Урам», парке «Черное озеро», на Набережной озера Кабан, в парке им.Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, и на «Ак Барс Арене».

В экстрим-парке «Урам» с 12.00 до 22.00 будут проводиться контесты по BMX, скейтбордингу, пройдут показательные выступления спортсменов в эйр-парке. В рамках программы состоится музыкальный фестиваль с участием российских фрешмэнов, и многое другое

В парке «Чёрное озеро» праздник пройдёт с 10.00 до 20.00. Программа праздника на этой зоне будет включать в себя маркет вакансий для подработки в период летних каникул, книжный корнер, маркет с участием винтаж- и концепт-стора, а также шелкографической мастерской, где в режиме реального времени можно нанести специальный фестивальный принт на одежду.

На Набережной озера Кабан мероприятие пройдёт с 17.00 до 20.00. Посетителям представится возможность посмотреть Летний поэтический слэм – творческое соревнование, во время которого молодые поэты и писатели со всего Поволжья читают авторские стихотворения.

Музыкальная часть праздника пройдёт на сцене «Ак Барс Арены» с 12:00 до 22:00. Концерт группы «Волга-Волга» состоится на сцене «Ак Барс Арены». На главной сцене выступят творческие коллективы в рамках музыкального фестиваля «Волга-Волга». Параллельно будет идти выставка спортивных и ретро автомобилей, реставрация средневековой деревни и так далее.

В парке имени Горького будут организованы семейные пикники, мастер-классы и лекции. Музыкальное сопровождение будет состоять из приглашённых диджеев и кавер-групп.

26 июня в контейнерном центре CUBE Горкинско-Ометьевского леса пройдет пре-пати воскресного Дня Молодежи. Совместно с творческим объединением WERK, кофейней и секонд-хендом «Фильтр» организаторы подготовили небольшую субботнюю вечеринку.