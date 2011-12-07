Детский омбудсмен в Татарстане откроет праздник в честь Дня отца в Казани

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец откроет в Казани праздник, посвящённый Международному дню отца. Мероприятие начнётся в 9.30 в парке имени Урицкого 20 июня. Вход свободный.

Пресс-служба омбудсмена отмечает, что Волынец примет участие в специальной программе, которую подготовили организаторы праздника. Главная цель мероприятия — привлечь подростков к здоровому образу жизни.

Для гостей мероприятия подготовлены соревнования: бег, баскетбол, футбол, шахматы, срельба из лука, а также надевание противогаза на скорость. Также в программе мастер-классы по актерскому мастерству и блогерству и командные квесты.

Кроме того, запланирована комплексная 5-часовая тренировка для подростков в игровой форме. С ребятами будут работать опытные тренеры, инструкторы проекта «Рождённый быть мужчиной», а таке сотрудники МЧС и спецназа. Подростков 12-16 лет на программу необходимо предварительно зарегистрировать по этой ссылке: https://forms.gle/yKHj1Sj4xm3w1HSq7