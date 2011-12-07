Глава Гильдии риелторов Татарстана объяснил рост цен на жилье в Казани

Глава Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев в «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» объяснил рост цен на жилье в Казани. По его словам, самый высокий уровень был зафиксирован в прошлом году.

Ранее темпы роста цен на недвижимость в столице Татарстана были на уровне Самары, Ульяновска и Петрозаводска. Однако в прошлом году Казань вошла в топ-20 по этому показателю и сейчас город находится на третьей позиции после Краснодара и Сочи.

Савельев отметил, что на темпах роста сказалось появление эскроу-счетов и льготная ипотека, что увеличило спрос на недвижимость. К примеру, в прошлом году однокомнатная квартира на первичном рынке стоила в среднем 2,5 млн рублей, а первоначальной взнос за нее составлял 500 тысяч рублей. При этом материнский капитал на уровне 483 тысяч рублей, который дают за первого ребенка и который можно использовать в качестве первоначального взноса.

Кроме того, во время локдауна люди переживали за свои накопления, а потому старались вложить их в недвижимость. Также спрос увеличился за счёт снижения ставки по ипотеке. Савельев отметил, что сейчас ипотека в месяц обходится не на много дороже арендной платы за жилье. Рост спроса привел к тому, что выросла стоимость стройматериалов. Металл подорожал в три раза, а древесина — в два раза. Все эти факторы сказались на росте цен на недвижимость.

Савельев отметил, что сейчас стоимость одного квадратного метра в казанских новостройках варьируется от 100 до 140 тысяч рублей. А на вторичном рынке — от 80 до 100 тысяч рублей.