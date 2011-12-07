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Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому после концерта в Казани

12 июня певица выступала в столице Татарстана на Дне России. После концерта её госпитализировали.

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, сейчас находится в искусственной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказала представитель артистки РИА Новости. 

Тесты на коронавирус у певицы отрицательные, однако у неё диагностирована пневмония с сильным поражением легких. Кровь не насыщалась кислородом, поэтому было принято решение ввести ее в искусственную кому. В таком состоянии артистка пробудет предположительно ещё несколько дней. 

12 июня Абросимова выступала в Казани на Дне России. После этого ее госпитализировали с поражением легких. В своём аккаунте в Instagram она поделилась, что несмотря на плохое самочувствие и температуру 39 градусов она приняла решение не отменять выступление.

КВ
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