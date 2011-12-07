Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому после концерта в Казани

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, сейчас находится в искусственной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказала представитель артистки РИА Новости.

Тесты на коронавирус у певицы отрицательные, однако у неё диагностирована пневмония с сильным поражением легких. Кровь не насыщалась кислородом, поэтому было принято решение ввести ее в искусственную кому. В таком состоянии артистка пробудет предположительно ещё несколько дней.

12 июня Абросимова выступала в Казани на Дне России. После этого ее госпитализировали с поражением легких. В своём аккаунте в Instagram она поделилась, что несмотря на плохое самочувствие и температуру 39 градусов она приняла решение не отменять выступление.