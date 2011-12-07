Станция «Авиастроительная» в казанском метро стала на 40% светлее

Станция метро «Авиастроительная» в Казани стала на 40% светлее. Ранее здесь были установлены люминесцентные светильники, однако их заменили на светодиодные. В двух фестибюлях установлены 80 объектов, на самой платформе — 30 светильников.

По информации пресс-службы мэрии Казани, решение о модернизации системы освещения было принято по просьбам пассажиров — предложения ранее поступали в МУП «Метроэлектротранс». На замену светильников на «Авиастроительной» ушла неделя.

На данный момент на платформах всех станций казанского метрополитена установлены новые светодиодные светильники — работы были завершены в первом квартале этого года. Что же касается вестибюлей станций, то сейчас работы проводятся на станции «Яшьлек», затем будут проведены на станции «Северный вокзал».

Полностью модернизированы системы освещения на платформах и в вестибюлях четырех станций: «Авиастроительная», «Аметьево», «Козья Слобода» и «Площадь Габдуллы Тукая».