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Станция «Авиастроительная» в казанском метро стала на 40% светлее

В двух вестибюлях установлены 80 светодиодных светильников.

Станция метро «Авиастроительная» в Казани стала на 40% светлее. Ранее здесь были установлены люминесцентные светильники, однако их заменили на светодиодные. В двух фестибюлях установлены 80 объектов, на самой платформе — 30 светильников. 

По информации пресс-службы мэрии Казани, решение о модернизации системы освещения было принято по просьбам пассажиров — предложения ранее поступали в МУП «Метроэлектротранс». На замену светильников на «Авиастроительной» ушла неделя. 

На данный момент на платформах всех станций казанского метрополитена установлены новые светодиодные светильники — работы были завершены в первом квартале этого года. Что же касается вестибюлей станций, то сейчас работы проводятся на станции «Яшьлек», затем будут проведены на станции «Северный вокзал». 

Полностью модернизированы системы освещения на платформах и в вестибюлях четырех станций: «Авиастроительная», «Аметьево», «Козья Слобода» и «Площадь Габдуллы Тукая».

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