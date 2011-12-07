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В Казани открылся филиал детского сада для осбенных детей

Помимо художественного образования и общего развития, как в обычном детском саду, дети здесь получают помощь дефектологов, нейропсихологов и иных специалистов.

В Казани открылся филиал детского сада № 109 для особенных детей на улице Закиева в Советском районе города. Он предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет, у которых есть сложные нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата. 

По информации от пресс-службы мэрии Казани, здесь, как и в обычном детском саду, дети получают художественное образование и общее развитие. Однако с ними также работают дефектологи, нейропсихологи, инструкторы по ЛФК, логопеды и иные специалисты. 

Кроме того, в детском саду есть сенсорная комната, развивающие игрушки, специальная мебель. Здесь же есть медицинский блок и проголочно-игровая площадка. 

КВ
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