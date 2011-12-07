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В центре Казани 20 и 21 июня будут частично перекрыты дороги

Ограничение связаны с проведением фестиваля «Духов день в Суконной слободе».

В Казани 20 и 21 июня в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Это связано с проведением фестиваля «Духов день в Суконной слободе». Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Так с 10.00 20 июня и до 22.00 21 июня будет закрыта дорога перед театром кукол «Экият» на участке от улицы Петербургской до улицы Тихомирнова. 

С 17.00 до 20.00 21 июня будет закрыта проезжая часть по улице Петербургская на участке от улицы Туфана Миннуллина до площади перед театром «Экият» и домом на Петербургской, 65а. 

КВ
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