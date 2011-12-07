Семейный фестиваль «Курбан-фест» пройдет в парке Горького в Казани

В парке им. Горького в Казани 20 июля пройдет большой семейный фестиваль «Курбан-фест». Организаторами праздника выступит мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани ДУМ Татарстана, сообщило ДУМ РТ.

Гостей фестиваля ожидают различные мастер-классы, эстафеты, шоу и т.д. Будем работать фуд-корт. Праздник начнется в 13.00 и продлится до 17.00.

Концепция фестиваля звучит как «Связь времен: прошлое, настоящее, будущее». Она подразумевает под собой деление площадки на три времени, что позволит посетителям ощутить быт и традиции народа в разные периоды истории.



