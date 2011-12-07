В Казани свадебный кортеж возмутил своим поведением пользователей соцсетей

Кадры со свадебным кортежем, появившиеся в городских пабликах, вызвали волну негодований у пользователей соцсетей. На кадрах видно, как участники колонны по пути через мост Миллениум громко праздновали свадьбу и высовывались из окон автомобилей. За ними образовалось скопление машин.

Многие пользователи посчитали такое поведение «диким обычаем» и призвали ГИБДД наказать нарушителей спокойствия. Но нашлись люди с противоположным мнением. Они не увидели в этом ничего плохого, а лишь выразили молодоженам наилучшие пожелания.