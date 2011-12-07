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В Казани появятся трамваи с видеонаблюдением и USB-зарядками

18 новых трамваев выйдут на маршруты №5 и №5а в конце августа.

В Казани появятся 18 новых трамваев с системой видеонаблюдения и USB-зарядками для мобильных устройств. Новые трамваи выйдут на маршруты № 5 и № 5а к концу августа, сообщается на сайте мэрии города.

«Это трамваи нового поколения, они очень комфортабельные, полностью автоматизированные с современной бесшумной тормозной системой, также их преимущество в том, что они потребляют небольшое количество электроэнергии», — уточнил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Помимо этого, вагоны будут оснащены современной системой управления и видеонаблюдения — снаружи и внутри. Также новые трамваи имеют низкопольную конструкцию и выдвижные аппарели для доступности маломобильных пассажиров, а в салоне предусмотрено место для инвалидных колясок.

Вагоны новых трамваев будут вмещать 170 пассажиров.

КВ
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