В Казани появятся трамваи с видеонаблюдением и USB-зарядками

В Казани появятся 18 новых трамваев с системой видеонаблюдения и USB-зарядками для мобильных устройств. Новые трамваи выйдут на маршруты № 5 и № 5а к концу августа, сообщается на сайте мэрии города.

«Это трамваи нового поколения, они очень комфортабельные, полностью автоматизированные с современной бесшумной тормозной системой, также их преимущество в том, что они потребляют небольшое количество электроэнергии», — уточнил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Помимо этого, вагоны будут оснащены современной системой управления и видеонаблюдения — снаружи и внутри. Также новые трамваи имеют низкопольную конструкцию и выдвижные аппарели для доступности маломобильных пассажиров, а в салоне предусмотрено место для инвалидных колясок.

Вагоны новых трамваев будут вмещать 170 пассажиров.