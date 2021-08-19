Не дорога, а мечта: через полтора года казанцы смогут «вылететь» на М-7 без пробок

Метшин: Надеемся на федеральный бюджет

На месте, где начался первый этап строительства тракта, уже идет работа. Здесь готовят площадку для будущей дороги.

Ильсур Метшин сообщил, что городские власти более полувека назад предполагали, что автомобилизация будет только ускоряться, поэтому необходимый коридор для строительства первого этапа магистрали был заложен Генеральным планом Казани еще в 1969 году.

По словам Метшина, это пятая вылетная магистраль протяженностью 4 километра. Появятся тут также тоннели и более шести километров второстепенных дорог. «Мы развернули достаточно хорошо работы, все будет зависеть от финансирования, на первый этап выделено 12,2 млрд рублей», — рассказал мэр Казани.

Мэрия надеется на участие федерального бюджета и программ в строительстве, чтобы к 2023 году финальный этап был закончен. «Новая дорога поможет серьезно разгрузить Мамадышский тракт: будет очень быстрый выезд в сторону трассы М-7. Эта наша мечта вслед за БКК (Большое Казанское кольцо — прим.Ред.)», — сказал мэр.

Второй этап строительства Вознесенского тракта будет проходить от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга». Протяженность этого участка составит 7,9 км. В настоящее время идут работы по проектированию. Ориентировочно стоимость строительства дороги оценивается в 19 млрд рублей.

«Тракт позволит развить новую социальную инфраструктуру»

Метшин рассказал корреспонденту «Казанских ведомостей», что Вознесенский тракт позволит обеспечить инфраструктурой жилой комплекс «Родина», возведенный здесь, а также продолжить строительство жилья на территории. Проект предусматривает не только жилые комплексы, детсады и школы, но и парки и скверы.

«За спиной находится наш новый микрорайон „Родина“, мы реализуем следующий проект по вывозу промышленных предприятий за пределы Казани, мы за то, чтобы уплотнялась застройка внутри и решалось это комплексно» — отметил Метшин.

На территории уже построен детский сад, жилые дома, и все они нуждаются в нормальном транспортном обеспечении.

Станет отправной точкой для развития территории

Для строительства дороги власти изымут 72 земельных участка, 52 гаража, 5 дачных участков, а также 3 заправки и несколько строительных баз. Об этом рассказал Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома.

«Новая дорога предназначена не только для машин, но в нее мы закладываем опоры для троллейбусных линий, и здесь предполагается движение общественного транспорта, которое будет обеспечивать эту часть Казани», — добавил Куляжев. — Тем кто, едет со стороны Аметьевской магистрали и проспекта Универсиады, не надо будет доезжать до улицы Космонавтов, а можно будет сразу попасть на дорогу М-7. И это в целом разгрузит много дорог и станет отправной точкой для развития территории, которая до сих пор в Казани была промышленной», — пояснил заместитель исполкома.



