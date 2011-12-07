С улиц Казани эвакуируют пять брошенных автомобилей

Власти Казани эвакуируют с улиц пять брошенных автомобилей. Соответствующие извещения опубликованы в сборнике документов Казани.

Два автомобиля Iran Khodro Samand и «Волга» обнаружены на Чистопольской улице, «УАЗ» на Фатыха Амирхана, ВАЗ 21093 на улице Чуйкова, и еще одна «Волга» по улице Голубятникова.

Все перечисленные автомобили создают помеху для пассажиров и водителей, службам по уборке и проезду спецтранспорта. Если владельцы не отгонят автомобили в течение пяти дней, машины будут помещены на специализированную автостоянку на Воровского. Там транспортные средства пробудут не более трех месяцев. Если в течение этого времени собственник не заберет автомобиль, суд признает их бесхозными.